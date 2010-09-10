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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 69 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Магазин ключей Steam Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 08:39

На игровом форуме советуют магазин ключей Стим Нужен проверенный, где можно безопасно покупать. Нашел в поисковике с достаточно низкими ценами и положительными отзывами, купил, 4 дня уже никто не отвечает ни по телефону, ни по почте. Кинули?На игровом форуме советуют магазин ключей Стим http://flameingame.ru/katalog/stim/ как один из самых авторитетных. Можете по нему дать отзывы? Из форумчан кто-нибудь покупал там? Вернуться к началу

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