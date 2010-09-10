Магазин ключей Steam
Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Магазин ключей Steam
Нужен проверенный, где можно безопасно покупать. Нашел в поисковике с достаточно низкими ценами и положительными отзывами, купил, 4 дня уже никто не отвечает ни по телефону, ни по почте. Кинули?
На игровом форуме советуют магазин ключей Стим http://flameingame.ru/katalog/stim/ как один из самых авторитетных. Можете по нему дать отзывы? Из форумчан кто-нибудь покупал там?
На игровом форуме советуют магазин ключей Стим http://flameingame.ru/katalog/stim/ как один из самых авторитетных. Можете по нему дать отзывы? Из форумчан кто-нибудь покупал там?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей