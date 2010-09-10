Магазин ключей Steam

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Магазин ключей Steam

Сообщение Buneyaz » 30 дек 2020, 08:39

Нужен проверенный, где можно безопасно покупать. Нашел в поисковике с достаточно низкими ценами и положительными отзывами, купил, 4 дня уже никто не отвечает ни по телефону, ни по почте. Кинули?
На игровом форуме советуют магазин ключей Стим http://flameingame.ru/katalog/stim/ как один из самых авторитетных. Можете по нему дать отзывы? Из форумчан кто-нибудь покупал там?
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Steam

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 07:27

Да , Steam , хороший ресурс , на нем можно скачивать разные игры и не только !
Steam уже давно перестал быть просто платформой для покупки и запуска игр. Это настоящая экосистема с функциями социальной сети, и регулярно разработчики приложения Steam придумывают все новые и новые способы удержания аудитории и увеличения времени, которое пользователи проводят в их сервисе. Один из способ поддержать интерес пользователей Steam — это введение коллекционных карточек.
У меня сын их собирает , а как их получить , вот тут и узнаете - https://okeygeek.ru/kak-poluchit-kartochki-v-steam-7-luchshikh-sposobov/.
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