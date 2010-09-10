Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 07:27

Да , Steam , хороший ресурс , на нем можно скачивать разные игры и не только !Steam уже давно перестал быть просто платформой для покупки и запуска игр. Это настоящая экосистема с функциями социальной сети, и регулярно разработчики приложения Steam придумывают все новые и новые способы удержания аудитории и увеличения времени, которое пользователи проводят в их сервисе. Один из способ поддержать интерес пользователей Steam — это введение коллекционных карточек.У меня сын их собирает , а как их получить , вот тут и узнаете -