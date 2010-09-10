Сообщение klonik » Сегодня, 10:28

Мне поступило одно интересное предложение от рекламодателя, надо просто на своей страничке разместить отзыв на его косметику, оплата либо за счет покупок, которые по моей ссылке совершены либо за посещения. Деньги то неплохие, но как-то стыдно. Или я накручиваю себя?