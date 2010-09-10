Подскажите
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Подскажите
Мне поступило одно интересное предложение от рекламодателя, надо просто на своей страничке разместить отзыв на его косметику, оплата либо за счет покупок, которые по моей ссылке совершены либо за посещения. Деньги то неплохие, но как-то стыдно. Или я накручиваю себя?
Re: Подскажите
Здравствуйте, то, что вам предложили, называется реферальная программа и ничего постыдного в этом нет. Вот здесь посмотрите статью о партнерке, Лена очень доходчиво объясняет, за что платятся деньги. Вы рекламируете и не больше, а вот купить или нет уже ваши друзья сами решают, то есть вы ничего не навязываете, просто информируете о том, что есть вот такой-то продукт и ничего больше.
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