Ткань
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Ткань
Здравствуйте. Порвал шатер, жена злится, на новый нет денег сейчас, сижу без работы. Не разговаривает уже со мной неделю, что делать то?
Re: Ткань
Привет, мой тебе совет, купи похожую ткань и отдай сшить новую деталь на место рваной. Я так и сделала в свое время, когда муж привез с рыбалки рваную палатку. Только я не ругалась, по нему видно было, что расстроенный, чего уж тут орать то. Я купила ткань здесь https://astratextil.ru/, отнесла своей сестре, она шьет. Та все сделала в лучшем виде, палатка как новенькая и все счастливы.
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