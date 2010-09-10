Домработница

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Домработница

Сообщение klonik » Сегодня, 10:52

Здравствуйте. Помогите найти хорошую домработницу, у нас сейчас сложилась такая ситуация, что к моим двумя школьникам прибавилось двое племянников дошкольного возраста, я не справляюсь.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Домработница

Сообщение zevc » Сегодня, 12:47

Здравствуйте, мы искали себе домработницу через знакомых, у них как оказалось большой опыт, потому что они тоже долго не могли найти ту, которая их бы устраивала. В общем, они обещали поспрашивать, но так ничего и не нашли. Так же обращались в различные агентства по подбору персонала, нам там и нашлась в конечном итоге домработница в Москве, которая нас устроила и работой и по цене. Надеюсь, что и вы найдете то, что вас устроит.
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