Домработница
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Домработница
Здравствуйте. Помогите найти хорошую домработницу, у нас сейчас сложилась такая ситуация, что к моим двумя школьникам прибавилось двое племянников дошкольного возраста, я не справляюсь.
Re: Домработница
Здравствуйте, мы искали себе домработницу через знакомых, у них как оказалось большой опыт, потому что они тоже долго не могли найти ту, которая их бы устраивала. В общем, они обещали поспрашивать, но так ничего и не нашли. Так же обращались в различные агентства по подбору персонала, нам там и нашлась в конечном итоге домработница в Москве, которая нас устроила и работой и по цене. Надеюсь, что и вы найдете то, что вас устроит.
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