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klonik Гость RZN.info Сообщения: 201 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Домработница Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 10:52 Здравствуйте. Помогите найти хорошую домработницу, у нас сейчас сложилась такая ситуация, что к моим двумя школьникам прибавилось двое племянников дошкольного возраста, я не справляюсь. Вернуться к началу

zevc Гость RZN.info Сообщения: 206 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Домработница Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 12:47 Здравствуйте, мы искали себе домработницу через знакомых, у них как оказалось большой опыт, потому что они тоже долго не могли найти ту, которая их бы устраивала. В общем, они обещали поспрашивать, но так ничего и не нашли. Так же обращались в различные агентства по подбору персонала, нам там и нашлась в конечном итоге домработница в Москве , которая нас устроила и работой и по цене. Надеюсь, что и вы найдете то, что вас устроит. Вернуться к началу

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