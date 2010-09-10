Смартфоны
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Смартфоны
Добрый день. Я всё никак не могу выбрать, какой телефон дарить сестре на День Рождение и поэтому – решила написать вам и поинтересоваться. Услугами, каких виртуальных торговых площадок вы уже пользовались и какой смартфон посоветуете брать?
Re: Смартфоны
Знакомая ситуация, потому что мне самой пришлось потратить время на ознакомление с информацией, а потом уже только – решила остановиться на одной торговой площадке и воспользоваться её услугами. Вот здесь https://phone.1k.by/mobile/samsung/Sams ... 24387.html я покупала смартфон Самсунг, стоит относительно недорого и модель новая. Я уверена, ваша сестра будет просто в восторге от такого презента и поэтому, я решила отписаться и проконсультировать вас, поделиться ссылкой на сайт. Ссылку на сайт сохранила себе в закладки браузера, и вот она пригодилась, решила с вами поделиться полезным контактом.
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