Сообщение klonik » Сегодня, 11:03

Добрый день. Я всё никак не могу выбрать, какой телефон дарить сестре на День Рождение и поэтому – решила написать вам и поинтересоваться. Услугами, каких виртуальных торговых площадок вы уже пользовались и какой смартфон посоветуете брать?