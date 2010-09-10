Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 34 минуты назад

Столкнулись с необходимостью оформления страховки на квартиру, она у нас взята в ипотеку. Оформлять можно где угодно или строго в банке, где был оформлен ипотечный договор?
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