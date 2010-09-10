Подскажите
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Подскажите
Столкнулись с необходимостью оформления страховки на квартиру, она у нас взята в ипотеку. Оформлять можно где угодно или строго в банке, где был оформлен ипотечный договор?
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