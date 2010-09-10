Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:28

Столкнулись с необходимостью оформления страховки на квартиру, она у нас взята в ипотеку. Оформлять можно где угодно или строго в банке, где был оформлен ипотечный договор?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:09

Обычно банкам просто требуется наличие страхового полиса. Заставить вас оформить именно у них они не могут. Мы страховались здесь https://polis812.ru/mortgage и потом относили полис в банк, где брали кредит. Проблем не возникло, девушка просто отсканировала полис и вернула его нам. К слову, в будущем, после выплаты ипотеки, все равно будем страховаться, а то мало ли что…
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