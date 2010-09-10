Автосервис

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автосервис

Сообщение zevc » 02 янв 2021, 10:57

Недавно появился немного непривычный звук при работе двигателя, как при езде, так и при работе на стоянке. Из-за чего могло такое произойти и что делать?
Вернуться к началу
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автосервис

Сообщение klonik » 02 янв 2021, 11:38

Звук работы двигателя иногда меняется после смены масла, особенно заметно, когда меняли минеральное на синтетическое, но возможны и проблемы с двигателем. Поэтому я бы рекомендовал обратиться сюда , чтобы сделать диагностику и на основании ее уже смотреть в чем причина, возможно потребуется ремонт. А оставлять двигатель на произвол не стоит, проблем потом может возникнуть множество…
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя