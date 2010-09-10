Автосервис
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Автосервис
Недавно появился немного непривычный звук при работе двигателя, как при езде, так и при работе на стоянке. Из-за чего могло такое произойти и что делать?
Re: Автосервис
Звук работы двигателя иногда меняется после смены масла, особенно заметно, когда меняли минеральное на синтетическое, но возможны и проблемы с двигателем. Поэтому я бы рекомендовал обратиться сюда , чтобы сделать диагностику и на основании ее уже смотреть в чем причина, возможно потребуется ремонт. А оставлять двигатель на произвол не стоит, проблем потом может возникнуть множество…
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