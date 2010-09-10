Лечение наркомании

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Лечение наркомании

Сообщение parma » 03 янв 2021, 23:23

Наслышана об этом реабилитационном центре https://maa.org.ua/likuvannja-narkomanii/. Оказывают психологическую и социальную помощь, помогают взаимодействовать с социумом после отказа от наркотических веществ, найти работу, а это на самом деле очень важно для того, чтобы не вернуться к наркотикам.
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