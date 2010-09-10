Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

parma Гость RZN.info Сообщения: 96 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Лечение наркомании Цитата Сообщение parma » 03 янв 2021, 23:23 Наслышана об этом реабилитационном центре https://maa.org.ua/likuvannja-narkomanii/ . Оказывают психологическую и социальную помощь, помогают взаимодействовать с социумом после отказа от наркотических веществ, найти работу, а это на самом деле очень важно для того, чтобы не вернуться к наркотикам. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»