Недвижимость в Грузии

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Недвижимость в Грузии

Сообщение zevc » Вчера, 11:58

Очень хочется съездить в Грузию, причем не только на море, но и в целом в горах погулять. В каком месяце лучше ехать, чтобы и жары не было для прогулок и купаться можно было?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Недвижимость в Грузии

Сообщение klonik » Вчера, 15:06

Здравствуйте, Грузия в плане сочетания гор и моря по моему мнению самая лучшая страна. Вот смотрите, я была в конце августа, жары уже особой не было, туристов тоже мало. Меня сначала пугали тем, что надо ехать в начале лета, а то к осени дожди начинаются. Ничего подобного, я как сняла себе квартиру через портал недвижимости в Грузии, так и просидела в ней из 14 дней всего один из-за дождя, во все остальные дни погода была прекрасная, а вода в море что-то около 27 градусов.
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