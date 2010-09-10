Сериал «Острые козырьки»

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сериал «Острые козырьки»

Сообщение zevc » Вчера, 12:03

Муж ушел, этого я и ждала, но все же как-то грустно. Зато в нашем доме больше нет дурацкого смеха из ситкомов, что меня не может не радовать. Чем бы только себя занять, чтобы не вспоминать его так часто?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сериал «Острые козырьки»

Сообщение klonik » Вчера, 14:44

Уход мужа это потеря, даже если вы к этому и были готовы, то все равно ее надо пережить. По себе могу сказать, что мне помогают отвлечься сериалы. Если ваш бывший муж смотрел ситкомы, предлагаю посмотреть что-то прямо противоположное, например, вот тут https://peaky-blinders.top/ хороший сериал, в нем и драма, и детектив, и любовь. А вдруг затянет, тем более я так понимаю, что времени свободного у вас стало больше?
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