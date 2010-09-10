Сообщение zevc » Вчера, 12:03

Муж ушел, этого я и ждала, но все же как-то грустно. Зато в нашем доме больше нет дурацкого смеха из ситкомов, что меня не может не радовать. Чем бы только себя занять, чтобы не вспоминать его так часто?