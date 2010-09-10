Экспресс-тесты на коронавирус

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Экспресс-тесты на коронавирус

Сообщение zevc » Вчера, 12:26

Добрый день. Если честно, то я не знаю, услугами, какой компании следует воспользоваться, чтобы выбрать и заказать экспресс-тесты на коронавирус с доставкой по Санкт-Петербургу. Можете отписаться и помочь советами, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Экспресс-тесты на коронавирус

Сообщение klonik » Вчера, 14:38

Да, конечно. Я сама потратила время на просмотр информации в интернете, а потом только решила остановиться на одном предложении компании, которая продаёт и доставляет экспресс-тесты на коронавирус с доставкой по городам России. Менеджер ответил на все многочисленные вопросы и помог с выбором способа оплаты. Поэтому, я не смогла пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и проконсультировать. Цены на этом biosensor-russia.com сайте самые низкие, и я считаю, что нужно пользоваться услугами проверенных и надёжных компаний.
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