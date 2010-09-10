Ведьмак
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Ведьмак
Кто смотрел или играл в Ведьмака? Не понимаю, почему все Геральтом восхищаются, как по мне, так Роше куда более симпатичен. Может, я чего-то не понимаю?
Re: Ведьмак
Я не играла, но вот тут https://thewitcher.fun/ просмотрела все серии, неплохой сериал. Я вообще-то данный жанр не очень люблю, но мне в целом понравилось. Не скажу, что Геральт восторг вызвал, хотя ничего такой. Про Роше могу сказать, что он самовлюбленный индюк, вы только посмотрите, как он относится к женщинам! Да, вроде ничего плохого и собой он хорош, но я бы с таким точно не стала отношения начинать.
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