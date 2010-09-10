Стоматология

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Стоматология

Сообщение parma » Вчера, 22:24

Если серьезные проблемы, то нужно обращаться в хорошую стоматологическую клинику, где вам смогут помочь. Я полгода назад нашла стоматологию в которую теперь хожу в https://acoola.ua/services/ortodontiya-v-stomatologii/ лечите зубы и будьте здоровы!
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