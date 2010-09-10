Стоматология
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Стоматология
Если серьезные проблемы, то нужно обращаться в хорошую стоматологическую клинику, где вам смогут помочь. Я полгода назад нашла стоматологию в которую теперь хожу в https://acoola.ua/services/ortodontiya-v-stomatologii/ лечите зубы и будьте здоровы!
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