Кровать
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Кровать
Здравствуйте, мы с супругом решили полностью поменять старую мебель в детской комнате. Кто где покупал? Нам надо понадежнее, но чтобы не сильно дорого, а то сейчас с кризисом этим денег совсем нет.
Re: Кровать
Ой, я очень люблю все новое и красивое, это так здорово, настроение сразу поднимается. Мы делали сразу две детские комнаты, маленькому мы подбирали все сами, а вот старшая дочка выбирала все сама. Получилось все просто идеально. Выбрали все, что необходимо в одном месте, посмотрите тут https://berry-stock.ru/catalog/krovati/ , у них выбор кроватей и не только просто огромный.
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