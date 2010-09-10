Кровать

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кровать

Сообщение klonik » Сегодня, 16:07

Здравствуйте, мы с супругом решили полностью поменять старую мебель в детской комнате. Кто где покупал? Нам надо понадежнее, но чтобы не сильно дорого, а то сейчас с кризисом этим денег совсем нет.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кровать

Сообщение zevc » 36 минут назад

Ой, я очень люблю все новое и красивое, это так здорово, настроение сразу поднимается. Мы делали сразу две детские комнаты, маленькому мы подбирали все сами, а вот старшая дочка выбирала все сама. Получилось все просто идеально. Выбрали все, что необходимо в одном месте, посмотрите тут https://berry-stock.ru/catalog/krovati/ , у них выбор кроватей и не только просто огромный.
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