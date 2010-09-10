Сообщение klonik » Сегодня, 16:07

Здравствуйте, мы с супругом решили полностью поменять старую мебель в детской комнате. Кто где покупал? Нам надо понадежнее, но чтобы не сильно дорого, а то сейчас с кризисом этим денег совсем нет.