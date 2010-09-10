Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Не думала, что могут возникнуть трудности с регистрацией на рейс самолёта. Мне никогда не приходилось билеты покупать онлайн, решила написать вам и поинтересоваться, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?
Re: Подскажите
Понимаю вас, потому что я сама потратила время на просмотр условий регистрации и могу поделиться ссылкой на сайт. Обязательно советую, прежде чем что-то делать, изучить информацию теоретического плана и только потом со спокойной душой и совестью делать. Вот здесь http://tvoipolet.ru/registratsiya-na-re ... ii-pobeda/ как зарегистрироваться на рейс онлайн Победа – подробная инструкция размещена, и вы можете открыть вторую вкладку в браузере и параллельно выполнять каждое из действий. Так, что удастся сократить до минимума время на просмотр информации в интернете, и я уверена, всё получится с первого раза.
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