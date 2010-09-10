Сообщение zevc » Сегодня, 14:04

Я в декрете, у мужа на работе проблемы, а у нас ипотека. Решили ипотечную квартиру сдать и перебраться в деревню, у меня там вполне приличный дом от бабушки. Ребенок спокойный, хочу помочь мужу и начать выращивать цыплят на продажу. Стоит ли, окупится труд или этим надо заниматься в профессиональных масштабах?