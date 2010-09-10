Кормление птиц
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Кормление птиц
Я в декрете, у мужа на работе проблемы, а у нас ипотека. Решили ипотечную квартиру сдать и перебраться в деревню, у меня там вполне приличный дом от бабушки. Ребенок спокойный, хочу помочь мужу и начать выращивать цыплят на продажу. Стоит ли, окупится труд или этим надо заниматься в профессиональных масштабах?
Re: Кормление птиц
У меня родители зарабатывают на жизнь таким способом, правда, у них еще в хозяйстве свиньи и две коровы. Они сами из деревни, там другой работы попросту нет. Да, выгодно, продаются хорошо, если размещать везде объявления о продаже, но у них этим я занимаюсь. Тут многое зависит от цены корма, я заказываю родителям вот здесь https://dominishop.ru/catalog/ptitsevod ... nie_ptits/ , выходит в конечном итоге дешево, цыплята себя окупают полностью и, естественно, прибыль тоже приносят.
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