X-ONE — защита экрана № 1 в Мире
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X-ONE — защита экрана № 1 в Мире
X-ONE — телохранители ваших гаджетов
Даже самый аккуратный и бережливый хозяин смартфона или планшета через год-два замечает, что дисплей и корпус любимого гаджета густо покрыт мелкими царапинами и потёртостями. Источником становится небрежное обращение, соседство ключей и монет в карманах, случайные падения с небольшой высоты. Если аппарат упал на твёрдую поверхность, повреждения серьёзнее. Трещина в сенсорном экране лишает устройство работоспособности если не сразу, то через несколько дней.
К счастью, вот уже второе десятилетие на рынке успешно развивается мировой бренд защиты экрана мобильных устройств X-ONE. Этот, без ложной скромности, вау-продукт родился в Китае и стремительно ворвался на международный рынок аксессуаров вслед за ведущими марками цифровой техники из Поднебесной: Huawei, Lenovo, Xiaomi. Справедливости ради отметим, что сегодня производитель продаёт мобильные аксессуары оптом не только для китайских гаджетов, но и для аппаратов Samsung, Sony, Apple. Детище Стива Джобса регулярно выдаёт всем новым продуктам X-ONE сертификат МFi (made for i), подтверждающий безупречное качество и соответствие строгим «яблочным» требованиям.
Неслучайно всего за 10 лет с момента экспансии X-ONE на мировой рынок чехлы, бронеплёнки и защитные стёкла оптом стали продаваться в 60 странах на всех континентах, кроме Антарктиды. Мировой бренд заключил договоры более чем с тремя тысячами дилеров и покупателей франшиз.
В России и СНГ крупный опт продукции X-ONE и продажа франшиз поручены нашей компании https://opt.x-one.pro
Вау-продукт для оптовиков и розницы
Помимо безупречных потребительских качеств аксессуаров X-ONE, нельзя не отметить их привлекательность для представителей торгового бизнеса. Наценка на смартфоны и планшеты жёстко ограничена конкуренцией, к тому же неизбежны расходы на ремонт и возвраты по гарантии. Покупая у нас защитные бронеплёнки и противоударные чехлы оптом, вы можете смело продавать их с наценкой от 400% до 700%! Главное для продавца — показать розничному покупателю необходимость физической защиты дорогого гаджета, цена которого в десятки раз выше цены аксессуара.
Продавая защитные стёкла и чехлы оптом представителям розницы вашего региона, вы сможете также неплохо зарабатывать попутно. Наценка тут меньше, но вы получите прибыль за счёт оборота.
Полный спектр мобильных аксессуаров оптом
В нашем каталоге представлены не только чехлы, бронеплёнки и защитные стёкла оптом, но и другие устройства, прямо не связанные с защитой техники, но жизненно ей необходимые. Мы предлагаем инновационные зарядки и пауэр-банки, позволяющие наполнить телефон или планшет жизненной энергией в 4 раза быстрее обычного. Владельцам и продавцам ноутбуков стоит обратить внимание на инновационные блоки питания. В 2020 году хитом продаж стали вапорайзеры X-ONE для мобильных телефонов и дисплеев.
Бренд мобильных аксессуаров X-ONE всегда оставляет клиентам право выбора. Это может быть классический опт без дополнительных обязательств. Альтернатива — покупка франшизы X-ONE.
Это связано с определёнными начальными затратами, но взамен клиент получает рекламную и информационную поддержку на федеральном и местном уровне, демонстрационное оборудование, гибкие схемы поставок. Взаимовыгодное сотрудничество — приоритет торговой политики компании X-ONE.
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