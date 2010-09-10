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polpol Гость RZN.info Сообщения: 106 Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02 X-ONE — защита экрана № 1 в Мире Цитата Сообщение polpol » Сегодня, 07:47



X-ONE — телохранители ваших гаджетов



Даже самый аккуратный и бережливый хозяин смартфона или планшета через год-два замечает, что дисплей и корпус любимого гаджета густо покрыт мелкими царапинами и потёртостями. Источником становится небрежное обращение, соседство ключей и монет в карманах, случайные падения с небольшой высоты. Если аппарат упал на твёрдую поверхность, повреждения серьёзнее. Трещина в сенсорном экране лишает устройство работоспособности если не сразу, то через несколько дней.



К счастью, вот уже второе десятилетие на рынке успешно развивается мировой бренд защиты экрана мобильных устройств X-ONE. Этот, без ложной скромности, вау-продукт родился в Китае и стремительно ворвался на международный рынок аксессуаров вслед за ведущими марками цифровой техники из Поднебесной: Huawei, Lenovo, Xiaomi. Справедливости ради отметим, что сегодня производитель продаёт мобильные аксессуары оптом не только для китайских гаджетов, но и для аппаратов Samsung, Sony, Apple. Детище Стива Джобса регулярно выдаёт всем новым продуктам X-ONE сертификат МFi (made for i), подтверждающий безупречное качество и соответствие строгим «яблочным» требованиям.



Неслучайно всего за 10 лет с момента экспансии X-ONE на мировой рынок чехлы, бронеплёнки и защитные стёкла оптом стали продаваться в 60 странах на всех континентах, кроме Антарктиды. Мировой бренд заключил договоры более чем с тремя тысячами дилеров и покупателей франшиз.



В России и СНГ крупный опт продукции X-ONE и продажа франшиз поручены нашей компании



Вау-продукт для оптовиков и розницы



Помимо безупречных потребительских качеств аксессуаров X-ONE, нельзя не отметить их привлекательность для представителей торгового бизнеса. Наценка на смартфоны и планшеты жёстко ограничена конкуренцией, к тому же неизбежны расходы на ремонт и возвраты по гарантии. Покупая у нас защитные бронеплёнки и противоударные чехлы оптом , вы можете смело продавать их с наценкой от 400% до 700%! Главное для продавца — показать розничному покупателю необходимость физической защиты дорогого гаджета, цена которого в десятки раз выше цены аксессуара.



Продавая защитные стёкла и чехлы оптом представителям розницы вашего региона, вы сможете также неплохо зарабатывать попутно. Наценка тут меньше, но вы получите прибыль за счёт оборота.



Полный спектр мобильных аксессуаров оптом



В нашем каталоге представлены не только чехлы, бронеплёнки и защитные стёкла оптом , но и другие устройства, прямо не связанные с защитой техники, но жизненно ей необходимые. Мы предлагаем инновационные зарядки и пауэр-банки, позволяющие наполнить телефон или планшет жизненной энергией в 4 раза быстрее обычного. Владельцам и продавцам ноутбуков стоит обратить внимание на инновационные блоки питания. В 2020 году хитом продаж стали вапорайзеры X-ONE для мобильных телефонов и дисплеев.



Бренд мобильных аксессуаров X-ONE всегда оставляет клиентам право выбора. Это может быть классический опт без дополнительных обязательств. Альтернатива — покупка франшизы X-ONE.



Это связано с определёнными начальными затратами, но взамен клиент получает рекламную и информационную поддержку на федеральном и местном уровне, демонстрационное оборудование, гибкие схемы поставок. Взаимовыгодное сотрудничество — приоритет торговой политики компании X-ONE.

Даже самый аккуратный и бережливый хозяин смартфона или планшета через год-два замечает, что дисплей и корпус любимого гаджета густо покрыт мелкими царапинами и потёртостями. Источником становится небрежное обращение, соседство ключей и монет в карманах, случайные падения с небольшой высоты. Если аппарат упал на твёрдую поверхность, повреждения серьёзнее. Трещина в сенсорном экране лишает устройство работоспособности если не сразу, то через несколько дней.К счастью, вот уже второе десятилетие на рынке успешно развиваетсязащиты экрана мобильных устройств X-ONE. Этот, без ложной скромности,родился в Китае и стремительно ворвался на международный рынок аксессуаров вслед за ведущими марками цифровой техники из Поднебесной: Huawei, Lenovo, Xiaomi. Справедливости ради отметим, что сегодня производитель продаётне только для китайских гаджетов, но и для аппаратов Samsung, Sony, Apple. Детище Стива Джобса регулярно выдаёт всем новым продуктам X-ONE сертификат МFi (made for i), подтверждающий безупречное качество и соответствие строгим «яблочным» требованиям.Неслучайно всего за 10 лет с момента экспансии X-ONE на мировой рынок чехлы, бронеплёнки истали продаваться в 60 странах на всех континентах, кроме Антарктиды.заключил договоры более чем с тремя тысячами дилеров и покупателей франшиз.В России и СНГ крупный опт продукции X-ONE и продажа франшиз поручены нашей компании https://opt.x-one.pro Помимо безупречных потребительских качеств аксессуаров X-ONE, нельзя не отметить их привлекательность для представителей торгового бизнеса. Наценка на смартфоны и планшеты жёстко ограничена конкуренцией, к тому же неизбежны расходы на ремонт и возвраты по гарантии. Покупая у нас защитные бронеплёнки и противоударные, вы можете смело продавать их с наценкой от 400% до 700%! Главное для продавца — показать розничному покупателю необходимость физической защиты дорогого гаджета, цена которого в десятки раз выше цены аксессуара.Продавая защитные стёкла ипредставителям розницы вашего региона, вы сможете также неплохо зарабатывать попутно. Наценка тут меньше, но вы получите прибыль за счёт оборота.В нашем каталоге представлены не только чехлы, бронеплёнки и, но и другие устройства, прямо не связанные с защитой техники, но жизненно ей необходимые. Мы предлагаем инновационные зарядки и пауэр-банки, позволяющие наполнить телефон или планшет жизненной энергией в 4 раза быстрее обычного. Владельцам и продавцам ноутбуков стоит обратить внимание на инновационные блоки питания. В 2020 году хитом продаж стали вапорайзеры X-ONE для мобильных телефонов и дисплеев.Бренд мобильных аксессуаров X-ONE всегда оставляет клиентам право выбора. Это может быть классический опт без дополнительных обязательств. Альтернатива — покупка франшизы X-ONE.Это связано с определёнными начальными затратами, но взамен клиент получает рекламную и информационную поддержку на федеральном и местном уровне, демонстрационное оборудование, гибкие схемы поставок. Взаимовыгодное сотрудничество — приоритет торговой политики компании X-ONE. Вернуться к началу

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