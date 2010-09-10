Сообщение klonik » Сегодня, 11:37

Добрый день. Как по мне, то обязательно нужно сначала просмотреть условия сотрудничества, которыми готовы порадовать компании, продающие автомобили за границей. А потом уже только выбирать одну компанию. Можете отписаться и помочь?