Покупка авто в США

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто в США

Сообщение klonik » Сегодня, 11:37

Добрый день. Как по мне, то обязательно нужно сначала просмотреть условия сотрудничества, которыми готовы порадовать компании, продающие автомобили за границей. А потом уже только выбирать одну компанию. Можете отписаться и помочь?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка авто в США

Сообщение zevc » Сегодня, 12:55

Конечно, потому что я сама потратила время на просмотр информации теоретического плана и могу с вами поделиться ссылкой на сайт, которая в любом случае пригодится и поможет принять правильное решение. Автомобиль Chevrolet MALIBU из аукционов Америки Copart на странице https://carfast.express/auction/brand-c ... del-malibu нашла, идеальный вариант для меня. Благодаря консультации менеджера карфаст экспресс удалось сократить финансовые расходы до минимума и поэтому мне захотелось поделиться с вами контактом, который точно будет полезным и поможет сделать правильный выбор. Не спешите, если есть вопросы, постарайтесь их задать сотруднику компании, как это делаю обычно я.
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