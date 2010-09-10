Покупка авто в США
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Покупка авто в США
Добрый день. Как по мне, то обязательно нужно сначала просмотреть условия сотрудничества, которыми готовы порадовать компании, продающие автомобили за границей. А потом уже только выбирать одну компанию. Можете отписаться и помочь?
Re: Покупка авто в США
Конечно, потому что я сама потратила время на просмотр информации теоретического плана и могу с вами поделиться ссылкой на сайт, которая в любом случае пригодится и поможет принять правильное решение. Автомобиль Chevrolet MALIBU из аукционов Америки Copart на странице https://carfast.express/auction/brand-c ... del-malibu нашла, идеальный вариант для меня. Благодаря консультации менеджера карфаст экспресс удалось сократить финансовые расходы до минимума и поэтому мне захотелось поделиться с вами контактом, который точно будет полезным и поможет сделать правильный выбор. Не спешите, если есть вопросы, постарайтесь их задать сотруднику компании, как это делаю обычно я.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Покупка авто в США
klonik писал(а):Добрый день. Как по мне, то обязательно нужно сначала просмотреть условия сотрудничества, которыми готовы порадовать компании, продающие автомобили за границей. А потом уже только выбирать одну компанию. Можете отписаться и помочь?
Доброго. Безусловно, в данном вопросе без помощи квалифицированных специалистов не обойтись, существует масса тонкостей, самостоятельно разобраться в которых весьма проблематично... Я бы вам посоветовала воспользоваться услугами компании Ukrbroker, тут https://ukrbroker.com.ua/ru/cars-usa/ можете проконсультироваться, рассчитают стоимость всех работ, все предельно прозрачно. Оказывают полный комплекс услуг по подбору и доставке авто из США, берут на себя все организационные вопросы. Мы уже к ним обращались, все ok.
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