Покупка авто в США

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто в США

Сообщение klonik » 09 янв 2021, 11:37

Добрый день. Как по мне, то обязательно нужно сначала просмотреть условия сотрудничества, которыми готовы порадовать компании, продающие автомобили за границей. А потом уже только выбирать одну компанию. Можете отписаться и помочь?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка авто в США

Сообщение zevc » 09 янв 2021, 12:55

Конечно, потому что я сама потратила время на просмотр информации теоретического плана и могу с вами поделиться ссылкой на сайт, которая в любом случае пригодится и поможет принять правильное решение. Автомобиль Chevrolet MALIBU из аукционов Америки Copart на странице https://carfast.express/auction/brand-c ... del-malibu нашла, идеальный вариант для меня. Благодаря консультации менеджера карфаст экспресс удалось сократить финансовые расходы до минимума и поэтому мне захотелось поделиться с вами контактом, который точно будет полезным и поможет сделать правильный выбор. Не спешите, если есть вопросы, постарайтесь их задать сотруднику компании, как это делаю обычно я.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Покупка авто в США

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 19:56

klonik писал(а):Добрый день. Как по мне, то обязательно нужно сначала просмотреть условия сотрудничества, которыми готовы порадовать компании, продающие автомобили за границей. А потом уже только выбирать одну компанию. Можете отписаться и помочь?


Доброго. Безусловно, в данном вопросе без помощи квалифицированных специалистов не обойтись, существует масса тонкостей, самостоятельно разобраться в которых весьма проблематично... Я бы вам посоветовала воспользоваться услугами компании Ukrbroker, тут https://ukrbroker.com.ua/ru/cars-usa/ можете проконсультироваться, рассчитают стоимость всех работ, все предельно прозрачно. Оказывают полный комплекс услуг по подбору и доставке авто из США, берут на себя все организационные вопросы. Мы уже к ним обращались, все ok.
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