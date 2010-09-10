Сообщение zevc » Сегодня, 11:45

Не повторяйте моих ошибок! Шесть лет я думала, что мне кажется, что у меня ухудшается слух, пока не поняла, что это реально так. Была у врача, возможно, мне поможет операция, но я ее делать боюсь. А обратилась бы раньше, можно было бы все исправить. Так что если вам кажется, то не теряйте времени – оно иногда слишком дорого.