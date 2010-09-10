Слуховой аппарат
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Слуховой аппарат
Не повторяйте моих ошибок! Шесть лет я думала, что мне кажется, что у меня ухудшается слух, пока не поняла, что это реально так. Была у врача, возможно, мне поможет операция, но я ее делать боюсь. А обратилась бы раньше, можно было бы все исправить. Так что если вам кажется, то не теряйте времени – оно иногда слишком дорого.
Re: Слуховой аппарат
Здравствуйте, я понимаю, о чем вы говорите. У меня тоже самое с мамой было, сначала она списывала на усталость – что просто нас не слышит, потом на болезнь, теперь вот только признала проблему. Врач нам сказала слуховой аппарат купить, чтобы облегчить маме жизнь, она, естественно, не рада этому. Я теперь очень тщательно слежу за изменениями у себя и детей, боюсь пропустить начало проблем.
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