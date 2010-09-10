Lineage 2

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Lineage 2

Сообщение zevc » Сегодня, 11:53

Муж увлекся идеей, что станет великим геймером, начнет в игре зарабатывать много денег и наконец-то уволится с работы. Как мне до него донести, что это дано лишь единицам, и лучше уж его 20 на заводе, чем 0 в игре???
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Lineage 2

Сообщение klonik » 47 минут назад

Добрый день, вы слишком рано начали переживать. Он же спокойно говорит, что сначала начнет зарабатывать, а только потом уволиться, он же адекватно ситуацию воспринимает. Во-вторых, я сама лично знаю человека, который вот тут https://multiworld.ws/ru играет и игровое золото на деньги меняет, у него за месяц точно больше двадцати тысяч выходит, так что возможно ваш муж не так уж и не прав.
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