Сообщение zevc » Сегодня, 11:53

Муж увлекся идеей, что станет великим геймером, начнет в игре зарабатывать много денег и наконец-то уволится с работы. Как мне до него донести, что это дано лишь единицам, и лучше уж его 20 на заводе, чем 0 в игре???