Lineage 2
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Lineage 2
Муж увлекся идеей, что станет великим геймером, начнет в игре зарабатывать много денег и наконец-то уволится с работы. Как мне до него донести, что это дано лишь единицам, и лучше уж его 20 на заводе, чем 0 в игре???
Re: Lineage 2
Добрый день, вы слишком рано начали переживать. Он же спокойно говорит, что сначала начнет зарабатывать, а только потом уволиться, он же адекватно ситуацию воспринимает. Во-вторых, я сама лично знаю человека, который вот тут https://multiworld.ws/ru играет и игровое золото на деньги меняет, у него за месяц точно больше двадцати тысяч выходит, так что возможно ваш муж не так уж и не прав.
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