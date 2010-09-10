Ремонт часов
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Ремонт часов
Здравствуйте. В часах села батарейка, пошла я в мастерскую, мне все поменяли и через месяц ситуация повторяется. Надо снова нести, но к кому не знаю, туда возвращаться не хочу.
Re: Ремонт часов
Здравствуйте. Как я вас понимаю, я тут тоже такая пришла, мне заменили батарейки, недели не прошло и опять все по новой, часы начали отставать. Спросила у своих знакомых, куда они ходят, сказали, что хорошо делают тут https://timeservis.com/glass/ . И в самом деле, я к ним сходила, они мне все заменили, теперь я не боюсь куда- либо опоздать. Да еще и быстрее намного сделали, чем в первой мастерской.
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