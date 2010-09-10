Подскажите
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Подскажите
В последнее время поняла, что меня ничего не интересует, не раздражает, мне просто грустно. Нет, не депрессия, просто я разучилась быть счастливой. Муж уже намекает, что видеть мое недовольное лицо не может, а что я могу с собой поделать?
Re: Подскажите
Во-первых, для начала вам надо показаться врачу. Часто такое настроение обусловлено гормональными сбоями. Если с этой стороны все в порядке, то можно сходить к психотерапевту и понять, что с вами происходит. Мне в свое время помогла статья на эту тему вот отсюда http://zametki.by , советы то вроде простые, но я тщательно им следовала и знаете, у меня получилось. Я счастлива, меня даже чашка кофе радует, хотя раньше я ее просто не замечала.
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