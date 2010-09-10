Сообщение zevc » Сегодня, 12:06

В последнее время поняла, что меня ничего не интересует, не раздражает, мне просто грустно. Нет, не депрессия, просто я разучилась быть счастливой. Муж уже намекает, что видеть мое недовольное лицо не может, а что я могу с собой поделать?