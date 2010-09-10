Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:06

В последнее время поняла, что меня ничего не интересует, не раздражает, мне просто грустно. Нет, не депрессия, просто я разучилась быть счастливой. Муж уже намекает, что видеть мое недовольное лицо не может, а что я могу с собой поделать?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 28 минут назад

Во-первых, для начала вам надо показаться врачу. Часто такое настроение обусловлено гормональными сбоями. Если с этой стороны все в порядке, то можно сходить к психотерапевту и понять, что с вами происходит. Мне в свое время помогла статья на эту тему вот отсюда http://zametki.by , советы то вроде простые, но я тщательно им следовала и знаете, у меня получилось. Я счастлива, меня даже чашка кофе радует, хотя раньше я ее просто не замечала.
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