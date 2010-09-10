Настенные светильники
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 346
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Настенные светильники
Всем привет, кто уже устанавливал настенные светильники, подскажите в каком магазине совершали заказ и какая сейчас средняя стоимость на них?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 215
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Настенные светильники
Мы деткам в комнату устанавливали возле кровати настенные, накладные светильники модель Тиффани. Смотрится изящно и достойно. Сам свет достаточно яркий и не давит на глаза, но саму лампу выбирайте уже сами, под свои предпочтения. Стоимость в размере 1000 гривен, а если сделаете несколько заказов, то действуют дополнительная скидочная карта. Крепление надежное, сам корпус достаточно прочный. Посмотрите в каталоге https://www.brille.ua/osveshchenie/bra-nastennie-svetilniki/ новинки, может и вам приглянется, то что ищете.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость