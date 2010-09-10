Настенные светильники

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 346
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Настенные светильники

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 17:37

Всем привет, кто уже устанавливал настенные светильники, подскажите в каком магазине совершали заказ и какая сейчас средняя стоимость на них?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Настенные светильники

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 18:25

Мы деткам в комнату устанавливали возле кровати настенные, накладные светильники модель Тиффани. Смотрится изящно и достойно. Сам свет достаточно яркий и не давит на глаза, но саму лампу выбирайте уже сами, под свои предпочтения. Стоимость в размере 1000 гривен, а если сделаете несколько заказов, то действуют дополнительная скидочная карта. Крепление надежное, сам корпус достаточно прочный. Посмотрите в каталоге https://www.brille.ua/osveshchenie/bra-nastennie-svetilniki/ новинки, может и вам приглянется, то что ищете.
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