Брезентовый тент

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Брезентовый тент

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 20:04

На какие аспекты обращать внимание при выборе брезентового тента? Интересуют именно детали, о которых не пишут в статьях и о которых умалчивают продавцы, если таковые вообще имеются. В Тенты.ру https://www.tenti.ru/cat/dlya_stroitelstva/brezent/ покупал кто-то изместных брезент, какие отзывы можете дать? Нужен именно московский магазин.
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