Брезентовый тент
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Брезентовый тент
На какие аспекты обращать внимание при выборе брезентового тента? Интересуют именно детали, о которых не пишут в статьях и о которых умалчивают продавцы, если таковые вообще имеются. В Тенты.ру https://www.tenti.ru/cat/dlya_stroitelstva/brezent/ покупал кто-то изместных брезент, какие отзывы можете дать? Нужен именно московский магазин.
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