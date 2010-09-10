зимние сапоги
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 350
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
зимние сапоги
Хочу маме купить какие-то сапоги на зиму. Что из хорошего можете посоветовать?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 218
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: зимние сапоги
Это конечно хорошее решение, ножки нужно держать в тепле и следить за здоровьем. Можешь посмотреть вот хорошие сапоги Nordman https://www.pinterest.ru/pin/650699846157190822/ ,отличный вариант для мамы в такие морозы. Их можно носить не только в мороз, но и смело в слякоть. Благодаря мембранной ткани сапожки «дышат» и защищают от влаги, а утеплитель внутри – от холода. Я думаю они ей понравятся, а главное будет и тепло и комфортно.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость