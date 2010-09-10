зимние сапоги

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 350
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

зимние сапоги

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 янв 2021, 09:32

Хочу маме купить какие-то сапоги на зиму. Что из хорошего можете посоветовать?
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: зимние сапоги

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:33

Это конечно хорошее решение, ножки нужно держать в тепле и следить за здоровьем. Можешь посмотреть вот хорошие сапоги Nordman https://www.pinterest.ru/pin/650699846157190822/ ,отличный вариант для мамы в такие морозы. Их можно носить не только в мороз, но и смело  в слякоть. Благодаря мембранной ткани сапожки  «дышат» и защищают от влаги, а утеплитель внутри – от холода. Я думаю они ей понравятся, а главное будет и тепло и комфортно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость