Унитаз с вертикальным выпуском
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Унитаз с вертикальным выпуском
Ищу вариант унитаза с вертикальным выпуском/сливом для установки в частном доме, который широко используется за границей, так как подводка коммуникаций соответствующего типа уже подведена. Интересуют варианты унитаза с напольным вертикальным выпуском. Данная особенность гарантирует удобство и позволит создать превосходный и неповторимый дизайн санузла.
В наших сантехнических магазинах я такой унитаз не нашел, а вот на сайте https://exportv.ru/zavod/unitaz-s-verti ... telya.html увидел унитаз напольный Kerasan Retro, который мне понравился. Вопрос к форумчанам: можете что то пояснить по этой модели, как он в эксплуатации?
В наших сантехнических магазинах я такой унитаз не нашел, а вот на сайте https://exportv.ru/zavod/unitaz-s-verti ... telya.html увидел унитаз напольный Kerasan Retro, который мне понравился. Вопрос к форумчанам: можете что то пояснить по этой модели, как он в эксплуатации?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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