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polpol Гость RZN.info Сообщения: 107 Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02 Унитаз с вертикальным выпуском Цитата Сообщение polpol » Сегодня, 12:52

В наших сантехнических магазинах я такой унитаз не нашел, а вот на сайте Ищу вариант унитаза с вертикальным выпуском/сливом для установки в частном доме, который широко используется за границей, так как подводка коммуникаций соответствующего типа уже подведена. Интересуют варианты унитаза с напольным вертикальным выпуском. Данная особенность гарантирует удобство и позволит создать превосходный и неповторимый дизайн санузла.В наших сантехнических магазинах я такой унитаз не нашел, а вот на сайте https://exportv.ru/zavod/unitaz-s-verti ... telya.html увидел унитаз напольный Kerasan Retro, который мне понравился. Вопрос к форумчанам: можете что то пояснить по этой модели, как он в эксплуатации? Вернуться к началу

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