Унитаз с вертикальным выпуском

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Унитаз с вертикальным выпуском

Сообщение polpol » Сегодня, 12:52

Ищу вариант унитаза с вертикальным выпуском/сливом для установки в частном доме, который широко используется за границей, так как подводка коммуникаций соответствующего типа уже подведена. Интересуют варианты унитаза с напольным вертикальным выпуском. Данная особенность гарантирует удобство и позволит создать превосходный и неповторимый дизайн санузла.
В наших сантехнических магазинах я такой унитаз не нашел, а вот на сайте https://exportv.ru/zavod/unitaz-s-verti ... telya.html увидел унитаз напольный Kerasan Retro, который мне понравился. Вопрос к форумчанам: можете что то пояснить по этой модели, как он в эксплуатации?
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