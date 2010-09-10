Детские песни?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Детские песни?
Как привить ребенку то, чтобы он слушал детские песенки?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 216
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Детские песни?
Да это конечно хорошая идея привить ребенка к правильной музыке. Так как это развивает концентрацию, достаточно хорошо развивает память. Возможно у Вас еще слишком маленький ребенок? Хотя все дети по идеи любят музыку. Ну в общем в любом случае советую заглянуть на этот https://detkam-online.com/pesni/ сайт. Где можно слушать бесплатно любую детскую музыку с любимыми героями, а так же скачать ее.
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