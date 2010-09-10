Сообщение Варенок » Вчера, 21:46

Зинаидушка писал(а): Детям очень нравится, когда родители поют вместе с ними. Я уже это поняла, поем всей семьёй.

Еще бы) Помню себя маленькой, какой же был для меня праздник, когда бабушка с дедушкой и родители начинали хором петь. И мы, дети, подпевали.