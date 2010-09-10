Детские песни?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Детские песни?

Сообщение РусланР » 13 янв 2021, 23:02

Как привить ребенку то, чтобы он слушал детские песенки?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Детские песни?

Сообщение Наташа Швец » 13 янв 2021, 23:51

Да это конечно хорошая идея привить ребенка к правильной музыке. Так как это развивает концентрацию, достаточно хорошо развивает память. Возможно у Вас еще слишком маленький ребенок? Хотя все дети по идеи любят музыку. Ну в общем в любом случае советую заглянуть на этот https://detkam-online.com/pesni/ сайт. Где можно слушать бесплатно любую детскую музыку с любимыми героями, а так же скачать ее. 
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Детские песни?

Сообщение Вероника Климова » 05 мар 2021, 17:24

Отличная тут подборка. Думаю, что моим детям тоже понравятся такие песни слушать.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Детские песни?

Сообщение Зинаидушка » 05 мар 2021, 22:55

Детям очень нравится, когда родители поют вместе с ними. Я уже это поняла, поем всей семьёй.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Детские песни?

Сообщение Laca » 06 мар 2021, 22:41

Мои дети, и я тоже, очень любим петь песни из мультфильмов и сказок, из мы находим на сайте Славяна https://slavclub.ru/pesni - вот тут очень много текстов можно найти. Пение песен развивает у детей память и разговорную речь. Тут можно и послушать песни в прекрасном исполнении, а также сказки в аудио формате.
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Варенок
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 11:35

Re: Детские песни?

Сообщение Варенок » Вчера, 21:46

Зинаидушка писал(а):Детям очень нравится, когда родители поют вместе с ними. Я уже это поняла, поем всей семьёй.

Еще бы) Помню себя маленькой, какой же был для меня праздник, когда бабушка с дедушкой и родители начинали хором петь. И мы, дети, подпевали.
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