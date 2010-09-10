Детские песни?
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Детские песни?
Как привить ребенку то, чтобы он слушал детские песенки?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Детские песни?
Да это конечно хорошая идея привить ребенка к правильной музыке. Так как это развивает концентрацию, достаточно хорошо развивает память. Возможно у Вас еще слишком маленький ребенок? Хотя все дети по идеи любят музыку. Ну в общем в любом случае советую заглянуть на этот https://detkam-online.com/pesni/ сайт. Где можно слушать бесплатно любую детскую музыку с любимыми героями, а так же скачать ее.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Детские песни?
Отличная тут подборка. Думаю, что моим детям тоже понравятся такие песни слушать.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Детские песни?
Детям очень нравится, когда родители поют вместе с ними. Я уже это поняла, поем всей семьёй.
Re: Детские песни?
Мои дети, и я тоже, очень любим петь песни из мультфильмов и сказок, из мы находим на сайте Славяна https://slavclub.ru/pesni - вот тут очень много текстов можно найти. Пение песен развивает у детей память и разговорную речь. Тут можно и послушать песни в прекрасном исполнении, а также сказки в аудио формате.
Re: Детские песни?
Зинаидушка писал(а):Детям очень нравится, когда родители поют вместе с ними. Я уже это поняла, поем всей семьёй.
Еще бы) Помню себя маленькой, какой же был для меня праздник, когда бабушка с дедушкой и родители начинали хором петь. И мы, дети, подпевали.
Re: Детские песни?
Дети обязательно должны получить музыкальное воспитание с самого младшего возраста. Ведь развитие музыкальных способностей не менее важно, чем обучение грамоте. Музыкальное воспитание не подразумевает обязательное посещение музыкальной школы, т. к. не у каждого ребенка имеется музыкальный слух. Привить ребенку любовь к музыке можно прослушиванием детских песен, к примеру о школе https://babysongs.ru/jenre/detskie-pesni-o-shkole
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