Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 14 янв 2021, 11:54

Собираемся с мужем в Финляндию, саи живем в центральной части России. Ехать планируем на автомобиле, и у меня и мужа есть права. Кто знает, там правила дорожного движения сильно от наших отличаются?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 14 янв 2021, 13:28

Здравствуйте, да, основные принципы, конечно, одни, но так-то у них свои правила действуют. Например, у них только шесть цветов для поворотных указателей, что для нас совсем непривычно. Я вот тут https://fastmb.ru/autonews/autonews_mir ... lstva.html смотрела, очень много полезной информации именно по Финляндии. Кстати, у них есть и местные дороги, на которых действуют правила их страны, а есть и европейские, с привычными нам правилами.
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