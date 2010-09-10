Подскажите
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Подскажите
Собираемся с мужем в Финляндию, саи живем в центральной части России. Ехать планируем на автомобиле, и у меня и мужа есть права. Кто знает, там правила дорожного движения сильно от наших отличаются?
Re: Подскажите
Здравствуйте, да, основные принципы, конечно, одни, но так-то у них свои правила действуют. Например, у них только шесть цветов для поворотных указателей, что для нас совсем непривычно. Я вот тут https://fastmb.ru/autonews/autonews_mir ... lstva.html смотрела, очень много полезной информации именно по Финляндии. Кстати, у них есть и местные дороги, на которых действуют правила их страны, а есть и европейские, с привычными нам правилами.
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