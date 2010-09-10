Сообщение zevc » 14 янв 2021, 11:54

Собираемся с мужем в Финляндию, саи живем в центральной части России. Ехать планируем на автомобиле, и у меня и мужа есть права. Кто знает, там правила дорожного движения сильно от наших отличаются?