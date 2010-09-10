Перчатки для работы

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Перчатки для работы

Сообщение Алексей Кобзарь » 14 янв 2021, 16:45

Где купить или заказать качественные перчатки для работы, которые не порвутся при первом же использовании? Есть контакты проверенных магазинов?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Перчатки для работы

Сообщение Наташа Швец » 14 янв 2021, 18:40

Такая же беда, сколько не покупал все рвется и стирается в первый же день. Мне сотрудник посоветовал купить классные перчатки в магазине Мосторг. У них реально качественные рабочие перчатки которые в носке будут долго служить. Так же мне нравится, что руки в них не потеют так сильно, как в обычных. Они надежно защищают, при этом эластичные и легко сгибаются. Цена, кстати, на них просто смешная. Переходи и оформляй заказ.
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