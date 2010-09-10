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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 71 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Деньги в МФО Цитата Сообщение Buneyaz » 15 янв 2021, 20:07 С микрофинансовыми организациями кто-нибудь из местных сталкивался? Очень много страшилок в интернете про них, но сейчас другой возможности достать деньги нет. Какую МФО в Казахстане можете посоветовать? Из имеющегося тут https://zanimaem.kz/ что лучше выбрать? Или подскажите любую другую, где вы брали под адекватный процент и потом не было проблем с договорами и т.п. Вернуться к началу

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