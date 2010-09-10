Подскажите
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Подскажите
Интересует вопрос создания своего производства, подскажите, кто и как его организовывал? Что можете посоветовать новичку? Планирую к приобретению несколько станков с ЧПУ…
Re: Подскажите
Когда образовывалась наша конторка, мы долго искали поставщика, который мог бы продать нам оборудование подешевле и в лизинг. Мы тогда остановились на этом https://zao-novator.ru/blog/equipment/special-offer/ варианте, поэтому перед закупкой смотрите на предложения, у крупных контор всегда есть специальные предложения для клиентов. Ну а дальше как пойдет, у нас, например, почти год толком ничего не получалось, только после этого срока начали в плюс выходить…
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