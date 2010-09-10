Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

klonik Гость RZN.info Сообщения: 222 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 12:03 Интересует вопрос создания своего производства, подскажите, кто и как его организовывал? Что можете посоветовать новичку? Планирую к приобретению несколько станков с ЧПУ… Вернуться к началу

zevc Гость RZN.info Сообщения: 227 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 12:39 Когда образовывалась наша конторка, мы долго искали поставщика, который мог бы продать нам оборудование подешевле и в лизинг. Мы тогда остановились на этом https://zao-novator.ru/blog/equipment/special-offer/ варианте, поэтому перед закупкой смотрите на предложения, у крупных контор всегда есть специальные предложения для клиентов. Ну а дальше как пойдет, у нас, например, почти год толком ничего не получалось, только после этого срока начали в плюс выходить… Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»