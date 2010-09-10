Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 33 минуты назад

Добрый день. Не думала, что так сложно будет принять важное решение, строить дом своими руками или нанять рабочих? Скажите, где можно с публикациями, ознакомиться, в которых полезные советы расписаны о строительстве?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 9 минут назад

Здравствуйте. Я сама потратила больше часа свободного времени на процедуру изучения информации теоретического плана, а потом решила остановиться на информационной площадке со статьями. Достаточно заглянуть сюда zapodlico.ru, сайт про строительство загородных домов готов порадовать широким выбором рекомендаций, и прежде чем переходить от теории к практике – советую вам очень внимательно всё изучить. Мне удалось сэкономить деньги только потому, что решили не нанимать рабочих, шаг за шагом строить дом своими руками, и я уверена – вам удастся обсудить волнующие вопросы с другими людьми.
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