тренировки для фитнеса

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

тренировки для фитнеса

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:25

Я вот хочу заняться фитнесом, немножко подтянуть тело, а то что-то в последнее время запустила себя. Подскажите какие-то тренировки на дому, пожалуйста. 
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