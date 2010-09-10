тренировки для фитнеса
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
тренировки для фитнеса
Я вот хочу заняться фитнесом, немножко подтянуть тело, а то что-то в последнее время запустила себя. Подскажите какие-то тренировки на дому, пожалуйста.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 352
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: тренировки для фитнеса
Это правильное решение заняться вовремя, а то эти праздники всем ударили по лишнему весу я так вижу. Я лично все тренировки смотрю только на сайте https://musclefit.info/. Они рассчитаны на то что можно заниматься и на дому и в зале. Все тренировки бесплатные, так что за это даже не переживай. Занятия фитнесом это не только о том, чтобы быть спортивным, но и здоровым. Тебе всего лишь нужно зайти в интересующий вас раздел и выбрать нужную программу или статью и получить максимум информации по данной теме.
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