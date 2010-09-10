Развитие бизнеса

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Развитие бизнеса

Сообщение klonik » Сегодня, 15:49

Здравствуйте, скажите, как банки относятся к начинающим предпринимателям? Зарегистрировалась в качестве юрлица два месяца назад, сейчас обстоятельства сложились таким образом, что нужен кредит. В том, что я смогу его выплатить, я уверена, но вот в банках сотрудничают с теми, кто больше трех месяцев деятельность ведет. Может, можно к кому-то в частном порядке обратиться?
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 229
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Развитие бизнеса

Сообщение zevc » Сегодня, 18:33

Здравствуйте, в частном порядке вам только если инвесторов привлекать, но это долго и достаточно сложно. Плюс ваше предприятие должно быть прибыльным и иметь видимое развитие, иначе зачем кому-то вкладываться в ваш бизнес? Вы лучше обратитесь вот сюда https://xn--80aafaxhj3c.xn--p1ai , компания занимается кредитованием бизнесменов, причем даже тех, кто свою деятельность начала совсе недавно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость