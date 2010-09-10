Сообщение klonik » Сегодня, 15:49

Здравствуйте, скажите, как банки относятся к начинающим предпринимателям? Зарегистрировалась в качестве юрлица два месяца назад, сейчас обстоятельства сложились таким образом, что нужен кредит. В том, что я смогу его выплатить, я уверена, но вот в банках сотрудничают с теми, кто больше трех месяцев деятельность ведет. Может, можно к кому-то в частном порядке обратиться?