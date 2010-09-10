Развитие бизнеса
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Развитие бизнеса
Здравствуйте, скажите, как банки относятся к начинающим предпринимателям? Зарегистрировалась в качестве юрлица два месяца назад, сейчас обстоятельства сложились таким образом, что нужен кредит. В том, что я смогу его выплатить, я уверена, но вот в банках сотрудничают с теми, кто больше трех месяцев деятельность ведет. Может, можно к кому-то в частном порядке обратиться?
Re: Развитие бизнеса
Здравствуйте, в частном порядке вам только если инвесторов привлекать, но это долго и достаточно сложно. Плюс ваше предприятие должно быть прибыльным и иметь видимое развитие, иначе зачем кому-то вкладываться в ваш бизнес? Вы лучше обратитесь вот сюда https://xn--80aafaxhj3c.xn--p1ai , компания занимается кредитованием бизнесменов, причем даже тех, кто свою деятельность начала совсе недавно.
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