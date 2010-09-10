Труба латунная профильная

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Труба латунная профильная

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 19:12

Ребятки, посоветуйте пожалуйста нормальный информационный ресурс, на котором можно подробно почитать о трубе латунной профильной а именно характеристики и классификацию?
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Труба латунная профильная

Сообщение Изаура » Сегодня, 19:30

Как правило на различных блогах строительной тематики разбирают подобные вопросы. Мне к примеру когда необходимо было, то я тут брала информацию о трубе латунной профильной https://trubtraid.ru/materialy/latun/tr ... lnaja.html . Там расписана и классификация, и то как определить % цинка в материале.
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