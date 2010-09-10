Труба латунная профильная
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Труба латунная профильная
Ребятки, посоветуйте пожалуйста нормальный информационный ресурс, на котором можно подробно почитать о трубе латунной профильной а именно характеристики и классификацию?
Re: Труба латунная профильная
Как правило на различных блогах строительной тематики разбирают подобные вопросы. Мне к примеру когда необходимо было, то я тут брала информацию о трубе латунной профильной https://trubtraid.ru/materialy/latun/tr ... lnaja.html . Там расписана и классификация, и то как определить % цинка в материале.
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