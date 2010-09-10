Недвижимость
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Недвижимость
Всем привет, совет нужен. Живу в съемной квартире, уже накопила, что бы купить свою, но вот беда, я хочу машину. Что делать, купить квартиру и копить на машину, или все-таки машину и дальше снимать жилье?
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