Недвижимость

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Недвижимость

Сообщение zevc » Сегодня, 13:53

Всем привет, совет нужен. Живу в съемной квартире, уже накопила, что бы купить свою, но вот беда, я хочу машину. Что делать, купить квартиру и копить на машину, или все-таки машину и дальше снимать жилье?
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